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НовостиОбщество1 июля 2026 15:15

Звонари из Израиля приедут на фестиваль «Рязанские перезвоны» в кремль

Пятьдесят российских мастеров, а также гостей из Белоруссии и Израиля соберутся на Соборной колокольне
Источник:kp.ru
В Рязани пройдет фестиваль колокольного звона с участием мастеров из Израиля.

В Рязани пройдет фестиваль колокольного звона с участием мастеров из Израиля.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в Рязанском кремле пройдет Х Международный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны», сообщает Рязанская епархия.

Главная особенность фестиваля в 2026 году - участие звонарей из Израиля. Всего на Соборной колокольне выступят 50 мастеров из 14 регионов России, а также из Беларуси.

Звонари исполнят традиционные и исторические звоны. На передвижной звоннице у сцены можно будет услышать авторские композиции. Всем участникам вручат дипломы и глиняные колокольчики скопинских гончаров.