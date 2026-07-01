Звонари из Израиля приедут на фестиваль «Рязанские перезвоны» в кремль

В Рязани пройдет фестиваль колокольного звона с участием мастеров из Израиля. Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в Рязанском кремле пройдет Х Международный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны», сообщает Рязанская епархия.

Главная особенность фестиваля в 2026 году - участие звонарей из Израиля. Всего на Соборной колокольне выступят 50 мастеров из 14 регионов России, а также из Беларуси.

Звонари исполнят традиционные и исторические звоны. На передвижной звоннице у сцены можно будет услышать авторские композиции. Всем участникам вручат дипломы и глиняные колокольчики скопинских гончаров.