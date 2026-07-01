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НовостиОбщество1 июля 2026 15:15

Свинство на Сынтульском озере: отдыхающие оставили гору мусора

Рязанцы ищут туристов, устроивших свалку на Сынтульском озере
Источник:kp.ru
Возмущенный автор видео в резкой форме потребовал, чтобы отдыхающие вернулись и убрали мусор. Фото: из видео Олега Милованова (https://vk.ru/djhmuriy).

Возмущенный автор видео в резкой форме потребовал, чтобы отдыхающие вернулись и убрали мусор. Фото: из видео Олега Милованова (https://vk.ru/djhmuriy).

На Сынтульском озере отдыхающие оставили кучу мусора. Местный житель снял на видео, как живописный берег превращается в стихийную свалку. Прямо на траве валяются пакеты с пищевыми отходами, бутылки, пластик, памперсы и упаковки от еды.

Автор ролика не сдержал эмоций и жестко призвал бескультурных туристов вернуться и навести порядок. Он назвал любителей дикого отдыха «свиньями» и «нелюдями». «Помогите мне, может, кто видел» – обратился он к подписчикам, пытаясь установить виновных.

Возмущение разделяют и другие рязанцы. «Свое даже убрать не могут», – негодуют они.