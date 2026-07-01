Где в Рязани в июне чаще всего отключали свет? Статистика аварий от АО РГРЭС

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Июнь выдался напряженным для сотрудников АО «РГРЭС». За месяц предприятие опубликовало 33 сообщения о восстановлении электроснабжения после аварий в разных районах Рязани. Всего в этих сводках фигурировало 147 уникальных наименований – улиц, проездов, площадей, где проводились аварийно-восстановительные работы.
Чаще всего энергетики выезжали на улицу Новоселов – она упоминалась в отчетах 8 раз. На втором месте – улицы Есенина, Гагарина и Касимовское шоссе (по 6 аварий). Третью строчку делят с 5 упоминаниями: улицы Свободы, Горького, Ленина, а также площадь/улица Попова.
Частые повреждения на городских электросетях заставляли бригады работать без отдыха.