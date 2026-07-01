Где в Рязани в июне чаще всего отключали свет? Статистика аварий от АО РГРЭС

В июне АО «РГРЭС» 33 раза официально сообщало об отключениях электроэнергии. В этих сводках фигурировало 147 уникальных названий улиц, проездов и площадей города. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь выдался напряженным для сотрудников АО «РГРЭС». За месяц предприятие опубликовало 33 сообщения о восстановлении электроснабжения после аварий в разных районах Рязани. Всего в этих сводках фигурировало 147 уникальных наименований – улиц, проездов, площадей, где проводились аварийно-восстановительные работы.

Чаще всего энергетики выезжали на улицу Новоселов – она упоминалась в отчетах 8 раз. На втором месте – улицы Есенина, Гагарина и Касимовское шоссе (по 6 аварий). Третью строчку делят с 5 упоминаниями: улицы Свободы, Горького, Ленина, а также площадь/улица Попова.

Топ самых часто упоминаемых названий улиц в сообщениях АО «РГРЭС» об авариях.

Частые повреждения на городских электросетях заставляли бригады работать без отдыха.