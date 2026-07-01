Рязанцы в два раза больше взяли денег в кооперативах, чем вложили. Речь о десятках миллионов рублей

В Рязанской области выросло число пайщиков кредитных кооперативов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года жители Рязанской области взяли в кредитных потребительских кооперативах (КПК) в два раза больше денег, чем вложили, сообщает рязанское отделение Банка России. За три месяца они заключили 107 договоров займа на 21 млн рублей, а привлекли в кооперативы 10 млн рублей.

Число пайщиков тоже выросло: на начало апреля в КПК состояли 656 рязанцев - почти на 10% больше, чем год назад.

«Пайщики несут ответственность за его развитие и финансовое состояние. Они регулярно уплачивают членские взносы для работы кооператива, участвуют в покрытии его убытков и ответственны по долгам кооператива», - пояснила главный юрисконсульт юротдела рязанского отделения Банка России Марианна Рябова.

Подобные кооперативы работают по принципу взаимопомощи: выдают займы только своим членам и принимают деньги от пайщиков. Перед тем как вкладываться или брать в долг, стоит убедиться, что кооператив работает легально, находится в государственном реестре.