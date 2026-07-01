Штаб по проблеме вывоза не относящегося к ТКО мусора соберут в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области могут сформировать штаб по проблеме вывоза с контейнерных площадок мусора, который не относится к твердым коммунальным отходам. Выработка системных решений поручена министерству ТЭК и ЖКХ.

«Потому что вижу каждый раз одно и то же и слышу одни и те же объяснения: там не ТКО, не ТБО, (мусор) не вывозится и потом начинает накапливаться вокруг. Либо давайте находить тех, кто выкидывает вещи, которые нельзя выбрасывать на обычные мусорки, и с ними работать, либо давайте (принимать) системные решения», - сказал губернатор Павел Малков на заседании правительства 1 июля.

Обсуждение началось после зачитанного главой региона обращения жителя деревни Деулино на обозначенную тему и ответа администрации Рязанского района.

«Какой-то надо создавать снова штаб именно по этой задаче — как у нас каждый муниципалитет решает вопрос по вывозу таких отходов с мусорных площадок», - предложил Малков.