Показания счетчиков горячей воды проверят в 17 домах Рязани в июле.

В июле МУП «РМПТС» продолжит проверку показаний счетчиков горячей воды. На текущий месяц запланированы визиты по 17 адресам.

Дома, куда планируют прийти представители городских теплосетей для контрольного снятия показаний приборов учета, расположены на двух улицах Песочни — Тимуровцев и Зубковой.

Вот список адресов с указанием дат:

- 1 июля: ул. Тимуровцев, д. № 1;

- 2 июля: ул. Тимуровцев, д. № 2;

- 6 июля: ул. Зубковой, д. № 27 корп. 3 (1-4 подъезд);

- 7 июля: ул. Зубковой, д. № 27 корп. 3 (5-7 подъезды);

- 8 июля: ул. Зубковой, д. № 27 корп. 3 (8-10 подъезды);

- 9 июля: ул. Тимуровцев, д. № 3;

- 13 июля: ул. Тимуровцев, д. № 5;

- 14 июля: ул. Тимуровцев, д. № 5 корп. 1;

- 15 июля: ул. Тимуровцев, д. № 5 корп. 2;

- 16 июля: ул. Тимуровцев, д. № 5 корп. 3;

- 20 июля: ул. Тимуровцев, д. № 6;

- 21 июля: ул. Тимуровцев, д. № 8;

- 22 июля: ул. Тимуровцев, д. № 9 корп. 1;

- 23 июля: ул. Тимуровцев, д. № 9, д. № 9 корп. 2, д. № 9 корп. 3;

- 27 июля: ул. Тимуровцев, д. № 10;

- 28 июля: ул. Тимуровцев, д. № 11;

- 29 июля: ул. Тимуровцев, д. № 11 к.1;

- 30 июля: ул. Тимуровцев, д. № 12/1.

Помимо фактического объема потребления специалисты намерены проверить целостность счетчика, наличие пломб, актуальность поверки.