Митрополит Никодим: процесс возвращения зданий Рязанского кремля продолжается

Передача зданий Рязанского кремля Церкви еще не завершена.

Процесс возвращения зданий Рязанского кремля в собственность Церкви продолжается. Об этом рассказал митрополит Рязанский и Михайловский Никодим в интервью газете «Благовест».

«Еще не все передано, процесс возвращения продолжается», – сообщил владыка. Он особо подчеркнул, что сотрудничество с музеем-заповедником необходимо: «...чтобы дать людям возможность, с одной стороны, ознакомиться с богатой историей Рязани и Рязанского кремля, а с другой стороны, получить духовное назидание. Тогда будет гармония», – заявил митрополит.

Отвечая на вопрос о личных впечатлениях, владыка вспомнил, как еще мальчишкой в советские годы приезжал в Рязань, чтобы полюбоваться на закрытые храмы. «Приезжая сюда, я испытывал благоговейное чувство, некое ощущение благодати, и до сих пор это чувство сохраняется», – признался он.