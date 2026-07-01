Участки в рязанской Песочне планируют отвести под ИЖС и спортивный объект

Обозначенный участок собственник хочет использовать для строительства спортивных комплексов и сооружений, включая автодромы.

Началась подготовка изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки Рязани в отношении участков в Песочне, которые находятся в частной собственности. Инициатором обозначена Янина Малахова.

Из постановлений администрации следует, что участок площадью 7232 кв.м с кадастровым номером 62:29:0110008:42 предлагается перевести в зону спортивных комплексов и сооружений, включая автодромы. Ныне он относится к зоне лесов и лесопарков.

Соседний участок площадью 19662 кв.м предлагается отнести к территориальной зоне жилой застройки индивидуальными жилыми домами. Он расположен вблизи дома 6к2 по улице Шереметьевской.

Вместе с тем для трех участков ближе к СТ «Овощевод», напротив, запланирован перевод из зоны ИЖС в зону лесопарков, городских лесов и зон отдыха.