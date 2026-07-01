Рязанцев предупредили об отключении электричества два дня подряд

В ближайшие два дня в Рязани в одном из микрорайонов Рязани будут отключать электричество. РГРЭС предупредили об опиловке ветвей деревьев вблизи воздушной линии.

2 и 3 июля с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам Рязани, в том числе с учетом четных и нечетных сторон улиц:

- 1-й Лесной проезд, дома №№11, 14, 16, 18, 20, 22;

- улица Лесная, дома №№1-71 и 2-58;

- 5-й проезд Добролюбова, дома №№3-59 и 4-62;

- 6-й проезд Добролюбова, дома №№5-33 и 4-34;

- 1-й проезд Шевцовой, дома №№1-25 и 2-36;

- улица Шевцовой, дома №№15-27 и 20-30;

- улица Дорожная, дома №№2-34б и 33-47;

- улица Добролюбова, дома №№36-48, 52-58 и 23-35, а также №41 и 43;

- улица Тюленина, дома №№2, 16-36 и 5-15.