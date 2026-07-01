Хирурги извлекли из горла шестилетнего рязанца четыре крошечных магнита

Хирурги извлекли из горла 6-летнего рязанца четыре крошечных магнита.

Шестилетний мальчик, играя с фишками из супермаркета, чуть было не проглотил четыре крошечных магнита. Когда ребенок взял игрушку в рот, оболочка повредилась, элементы размером всего 1x1 мм выпали наружу и застряли в области входа в пищевод.

Миниатюрность магнитов существенно усложнила диагностику и работу хирургов.

«Тем не менее, нам удалось визуализировать и извлечь все фрагменты. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и выписан домой», - приводит минздрав слова заведующего детским хирургическим отделением ОДКБ Олега Ларькина.

К сожалению, с подобными случаями врачи сталкиваются регулярно. Между тем попадание магнитов в пищеварительный тракт представляет серьезную опасность. Когда их несколько, они притягиваются друг к другу через стенки органов, заставляя проводить сложные полостные операции.