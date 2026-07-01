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НовостиПолитика1 июля 2026 7:31

Заместителем министра образования Рязанской области стала Светлана Попова

До этого она руководила школами №17 и №46 в Рязани
Источник:kp.ru
Заместителем министра образования Рязанской области стала Светлана Попова.

Заместителем министра образования Рязанской области стала Светлана Попова.

Светлана Попова назначена на должность заместителя министра образования Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте органа власти.

До этого, с февраля 2024-го, Светлана Владимировна была директором многопрофильной школы №17 города Рязани. Выпускники этой школы в текущем году сдали на 100 баллов ЕГЭ по математике и физике.

Еще раньше Светлана Попова руководила школой №46. Родители учеников даже выражали недовольство ее переводом в другое учреждение посреди учебного года. Будучи директором, она преподавала математику в нескольких классах, включая выпускные.

«Светлана Владимировна дает прекрасную подготовку детей к ЕГЭ и ОГЭ, при которой не требуется помощь репетиторов, что очень редко сейчас встречается в других школах», - писала одна из родительниц.