Заместителем министра образования Рязанской области стала Светлана Попова.

Светлана Попова назначена на должность заместителя министра образования Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте органа власти.

До этого, с февраля 2024-го, Светлана Владимировна была директором многопрофильной школы №17 города Рязани. Выпускники этой школы в текущем году сдали на 100 баллов ЕГЭ по математике и физике.

Еще раньше Светлана Попова руководила школой №46. Родители учеников даже выражали недовольство ее переводом в другое учреждение посреди учебного года. Будучи директором, она преподавала математику в нескольких классах, включая выпускные.

«Светлана Владимировна дает прекрасную подготовку детей к ЕГЭ и ОГЭ, при которой не требуется помощь репетиторов, что очень редко сейчас встречается в других школах», - писала одна из родительниц.