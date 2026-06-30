Оператор не несет ответственности, вопросы к спецслужбам. Рязанцам объяснили, почему им не компенсируют перебои с интернетом

Перебои с интернетом в Рязани: компенсации не будет, объяснили в минцифры Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Рязани и области объяснили, почему они не получат компенсацию за перебои мобильного интернета. Как сообщили в региональном минцифры, ограничения вводят по требованию органов безопасности, которые принимают решения исходя из оперативной обстановки.

По словам чиновников, в феврале 2026 года в закон «О связи» депутаты внесли поправки: теперь оператор не платит за перебои, если действует по указанию спецслужб.

«Это значит, что при централизованных ограничениях интернета, например, из-за угрозы атак БПЛА, оператор освобождается от обязанности компенсировать неоказанную услугу», - говорится в сообщении.

Другими словами, никто из сотовых операторов не обязан компенсировать неоказанную услугу связи.