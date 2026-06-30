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НовостиОбщество30 июня 2026 14:30

«Решили взять паузу…» Фестиваль «Малина» - 2026 под Рязанью не состоится

Фестиваль «Малина» - 2026 под Рязань проводиться не будет
Источник:kp.ru
Почему не состоится фестиваль «Малина» в 2026 году в Рязани, объяснили организаторы.

Почему не состоится фестиваль «Малина» в 2026 году в Рязани, объяснили организаторы.

Фото: Владимир ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Новоселки Рыбновского округа Рязанской области в 2026 году не будут проводить фестиваль «Малина». Такой новостью поделились организаторы 30 июня. По их словам, они взяли небольшую паузу, чтобы «творчески переосмыслить формат праздника».

«Хочется сделать его еще ярче и интереснее, а для этого нужно время. Хочется бережно сохранить все лучшее, что было в фестивале за годы его жизни, и добавить свежие идеи», - говорится в сообщении.

Всех, кто хотел побывать на фестивале «Малина» - 2026 в Рязани организаторы перенаправляют на другие мероприятия в разных округах Рязанской области.

Фестиваль «Малина» в Новоселках проходил ежегодно в середине июля.