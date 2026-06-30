«Итоги колоссального труда»: восемь рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по биологии, географии и английскому языку

Стали известны выпускники рязанских школ, сдавшие на сто баллов ЕГЭ-2026 по биологии, географии и английскому языку.
Максимальные результаты по этим предметам показали 8 ребят.
Биологию на 100 баллов сдали:
– Ярослав Грошев (школа № 73).
– Софья Громова (школа № 48).
– Мария Карпухина (школа № 28).
– Светлана Петросян (школа № 11).
– Валерия Сидорова и Ольга Бубнова (школа № 3).
В этом году географию на высший балл сдал Михаил Казьмин (школа № 14), а английский язык София Зюзина (гимназия № 5).
В управлении образования Рязани отметили, что успешные результаты стали «итогом колоссального труда, упорства и веры в свои силы».