«Итоги колоссального труда»: восемь рязанских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по биологии, географии и английскому языку

Продолжается подведение итогов ЕГЭ-2026 в регионе.

Стали известны выпускники рязанских школ, сдавшие на сто баллов ЕГЭ-2026 по биологии, географии и английскому языку.

Максимальные результаты по этим предметам показали 8 ребят.

Биологию на 100 баллов сдали:

– Ярослав Грошев (школа № 73).

– Софья Громова (школа № 48).

– Мария Карпухина (школа № 28).

– Светлана Петросян (школа № 11).

– Валерия Сидорова и Ольга Бубнова (школа № 3).

В этом году географию на высший балл сдал Михаил Казьмин (школа № 14), а английский язык София Зюзина (гимназия № 5).

В управлении образования Рязани отметили, что успешные результаты стали «итогом колоссального труда, упорства и веры в свои силы».