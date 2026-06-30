Жителю Сараевского округа, пропившему незарегистрированное ружье, грозит срок

Жителя Сараевского округа обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия. Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.
По данным следствия, мужчина нашел нарезное огнестрельное оружие в декабре 2020 года, присвоил его и хранил у себя дома год, не имея разрешений. В 2021 году он сбыл оружие знакомому за алкоголь.
За данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Уголовное дело направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.