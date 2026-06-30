Четыре рязанские выпускницы сдали на 200 баллов два предмета ЕГЭ-2026

В этом году двухсотбалльников в два раза больше, чем в прошлом. Фото: Управление образования и молодежной политики Рязани.

Сразу четыре рязанские школьницы набрали максимальные 200 баллов на ЕГЭ, сообщили в региональном министерстве образования.

Петросян Светлана (школа № 11), Карпухина Мария (школа № 28) и Громова Софья (школа № 48) получили по 100 баллов по биологии и химии.

Антипова Мария (школа № 8) отличилась высшими результатами по химии и русскому языку.

В прошлом году в регионе было всего два 200-балльника. Рязанские выпускницы, набравшие максимальные баллы по двум предметам, планируют поступать на медицинские и научные специальности.