Могут пригодиться при ЧС и в военное время: спасательные службы создаются на базе органов власти

Появился проект документа о создании профильных спасательных служб в Рязанской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 12 исполнительных органах власти региона и в каждом муниципалитете Рязанской области планируется сформировать спасательные службы. Проект постановления губернатора появился на сайте правительства 29 июня.

Как еще в мае сообщало областное ГУ МЧС, спасательные службы созданы в 68 регионах, но не в нашем. Они описываются так: «Совокупность сил и средств, которые функционально объединены на внештатной основе и привлекаются для выполнения мероприятий гражданской обороны (...) В военное время входят в состав сил гражданской обороны наравне со спасательными, воинскими и специальными формированиями, подразделениями противопожарной службы. В мирное же время могут привлекаться для выполнения мероприятий защиты населения и территорий от ЧС».

В проекте постановления губернатора перечислены спасательные службы следующего назначения: медицинская, инженерная, коммунально-техническая, автотранспортная, противопожарная, срочного захоронения, оповещения и связи, торговли и общественного питания, защиты культурных ценностей, защиты архивных документов, защиты животных, защиты растений. Например, коммунально-техническая среди прочих задач отвечает за устойчивое функционирование объектов коммунального хозяйства и энергетики, автотранспортная — за состояние дорожной сети, медицинская — за медицинское обеспечение населения в случае возникновения опасностей.

Каждая такая служба закреплена за профильным ведомством. Возглавлять их будут руководители соответствующих министерств (здравоохранения, энергетики и ЖКХ, транспорта и т. д.) и главных управлений. Главам муниципальных образований рекомендовано создать спасательные службы местного уровня.