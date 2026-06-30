Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Почти половина рязанцев нуждается в дополнительном заработке
Интерес к подработкам проявляют 45% жителей Рязанской области
Жители Рязанской области активно ищут дополнительный заработок. По данным исследования hh.ru, во втором квартале 2026 года 45% граждан региона искали подработку.
Наибольший интерес проявляет подростки (62%) и люди среднего возраста (53%). Меньше всего дополнительный заработок ищут молодые специалисты 18–24 лет (41%).
Чаще всего подработку ищут в сфере закупок (63%), а также в индустрии развлечений и медиа (58%), красоты и фитнеса, производства и медицины (по 57%).