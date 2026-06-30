Грузовик сбил 18-летнего пешехода на М-5 в Рязани, полиция ищет очевидцев.

Следователи областного УМВД ищут очевидцев наезда на пешехода в Рязани. Грузовик DAF на М-5 «Урал» (181-й километр трассы) сбил 18-летнего молодого человека.

По имеющимся данным, инцидент произошел 24 июня, примерно в 19:15. За рулем транспортного средства был 34-летний рязанец. Пешеход выжил — ему потребовалась медицинская помощь.

Тех, кто стал очевидцем ДТП или располагает дополнительной информацией о случившемся, просят обращаться в отдел на улице Фирсова, 12к1 (каб. 12), телефон: 8(4912)44-46-08.