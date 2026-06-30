Натурализовался, не работал и выращивал марихуану. Рязанские полицейские подозревают уроженца Средней Азии в создании сеть наркоплантаций

Мигранта с российским паспортом задержали по подозрению в организации сети боксов по выращиванию растительных наркотиков. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники регионального УНК УМВД задержали 37-летнего уроженца Средней Азии, натурализованного гражданина РФ. Мужчину подозревают в создании масштабного производства марихуаны сразу на четырех объектах в Рязани и области.

В ходе обысков в квартирах на улицах Вишневой и Земнухова, а также в дачном доме в поселке Мурмино и в селе Коровка (Сапожковский округ) полицейские обнаружили профессиональные боксы для выращивания конопли. Они были оснащены системами освещения, вентиляции и теплосбережения.

Суммарно изъято более 1,6 кг готовой марихуаны и 683 грамма кустов наркосодержащих растений.

Подозреваемый, официально нигде не работающий, заявил, что выращивал коноплю для личного потребления. Эту версию проверит следствие. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении, изготовлении наркотиков в крупном размере.