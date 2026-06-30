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НовостиОбщество30 июня 2026 9:28

Названы населенные пункты Рязанской области, где проведут ремонт водозаборной сети в 2026 году

В Рязанской области отремонтируют шесть объектов водозаборной сети в 2026 году
Источник:kp.ru
Модернизация стала возможной благодаря программе списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Фото: ЖКХИНФО62.

Модернизация стала возможной благодаря программе списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Фото: ЖКХИНФО62.

В 2026 году обновление водозаборной сети затронет шесть населённых пунктов. В Рыбном уже завершилось строительство водозаборного узла в южной части города – жители получат чистую воду.

В планах до конца 2026 года следующие работы:

– Село Поплевино (Ряжский округ) – реконструкция водопровода и водозаборного узла.

– Село Салтыки (Ряжский округ) – ремонт водопроводной сети.

– Посёлок Мурмино (Рязанский округ) – строительство нового водозаборного узла со скважиной и станцией очистки, а также реконструкция магистральной сети.

– Село Поляны (Рязанский округ) – возведение водозаборного узла на две скважины и реконструкция магистрали.

– Рязань, Октябрьский район – капремонт участка водопровода от Окской очистной станции до пересечения улиц Большая и Тимакова.