Юная курьерша возместит обманутой рязанке 585 тыс. рублей вместо мошенников.

В рабочем поселке Сапожок Рязанской области суд вынес приговор курьерше мошенников. 20-летняя девушка приехала из соседнего региона - Владимирской области, - чтобы забрать 700 тыс. рублей у жертвы мошенников, 75-летней женщины.

Ведомая жаждой легких денег, юная преступница следовала указаниям, которая получила от «работодателя» через один из мессенджеров.

«Вину подсудимая признала, в содеянном раскаялась, частично возместила причиненный ущерб», - сообщает прокуратура Рязанской области.

Помощница мошенников получила 2 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и по иску прокурора должна будет возместить потерпевшей оставшиеся 585 тыс. рублей вместо тех, кто непосредственно обманул пенсионерку.