Учет белок провели в Рязанском лесничестве, насчитали 127 особей

Рязанское лесничество подвело итоги учета белок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанском лесничестве провели ежегодный учет белок - специалисты насчитали 127 особей. Такую цифру назвали в казенном учреждении.

Методика подсчета основана на визуальном наблюдении: специалисты фиксируют каждую замеченную белку. Таким образом в мае лесничие насчитали 127 белок. Троих из них проверяют на идентичность, так как возможны повторные наблюдения. В остальном баланс сходится.

Учет белок помогает оценить состояние лесной экосистемы и количество естественных «инвесторов», которые разносят семена и способствуют восстановлению леса. Лесничество приглашает желающих ознакомиться с методикой учета на месте.