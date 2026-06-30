Память Георгия Костырко из спецназа «Ахмат» увековечат на школе в Рязани. Фото: администрация Рязани.

На стене школы №69 в Рязани установят мемориальную доску в память о бывшему ученике Георгии Костырко. Он погиб в ходе СВО при выполнении воинского долга и посмертно награжден орденом Мужества.

Инициативу одобрила Рязанская городская Дума на заседании 29 июня.

Георгий Костырко учился в школе №69 с 2004 по 2012 годы. Находясь в звании старшего сержанта, служил в составе полка специального назначения «Ахмат» в должности командира взвода.

В апреле гордуме согласовывала установку мемориальных досок выпускникам, погибшим в ходе СВО, на школах №22 и №62 (читать подробнее).