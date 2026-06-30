Более 301 тыс. рязанцев старше 80 лет получают повышенную пенсию

В Рязанской области более 3,4 тыс. жителей старше 80 лет начали получать в 2026 году повышенную пенсию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области более 3,4 тыс. жителей старше 80 лет начали получать повышенную пенсию, сообщает региональное отделение СФР. В 2026 году фиксированную выплату в удвоенном размере автоматически пересчитали 3 426 пенсионерам. Всего в регионе таких получателей больше 301 тысячи.

Пенсия увеличивается с месяца, следующего за днем рождения. Никаких заявлений подавать не нужно - надбавка приходит автоматически.

В 2026 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. После 80 лет она удваивается до 19 169,38 рубля в месяц. Плюс автоматически назначается надбавка на уход - 1 413,86 рубля.

Фиксированная выплата - это гарантированная часть пенсии, которую устанавливает государство. Она не зависит от размера страховых взносов.

Повышение получают только те, кто получает страховую пенсию. Пенсионерам по потере кормильца, получателям государственных пенсий и инвалидам первой группы выплата не удваивается - у них уже есть повышенная фиксированная выплата и надбавка на уход.