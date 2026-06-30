«Вы нарушили правила делового общения в соцсетях»: чиновники заблокировали рязанку, которая хотела провести газ в две деревни

Жительницу Рязанской области чиновники заблокировали в соцсетях за нарушения правил делового общения.

Жительница Михайловского округа пожаловалась губернатору Рязанской области Павлу Малкову на местных чиновников. Женщина заявила, что ей ограничили доступ к их официальной странице в соцсетях за то, что она говорила правду, а не приукрашала их работу.

«Представители администрации не хотят работать с народом и жителями, которые рассказывают правду <…> И ограничивают доступ. Прикрываясь годами, что нет денег в бюджете на проект для путепровода для газовой трубы к деревням», - написала рязанка.

В администрации Михайловского округа пояснили, что при деловом общении в социальных сетях, есть определенные правила, которые женщина нарушала.

«Что же касается проведения газа в деревни Чесменка и Николаевка, для этого нам нужно разработать проектно-сметную документацию. Это требует больших финансовых затрат», - ответила власти, пообещав, что будут решать этот вопрос по мере поступления денег.