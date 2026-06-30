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НовостиАвто30 июня 2026 6:52

Мэрия может отрегулировать светофоры на Куйбышевском шоссе в Рязани

Люди стоят в пробке по два часа на полуторакилометровом участке
Источник:kp.ru
В Рязани могут отрегулировать светофоры на Куйбышевском шоссе.

В Рязани могут отрегулировать светофоры на Куйбышевском шоссе.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По всему Куйбышевскому шоссе от пересечения с проездом Яблочкова могут отрегулировать светофоры. Об этом сообщила администрация Рязани, отвечая на претензию одного из жителей города.

Рязанец попросил решить вопрос со светофорами на Куйбышевском шоссе до «Рязцветмета» включительно. По его словам, участок в полтора километра, а «в пробке стоишь по два часа».

«Специалисты проверят светофоры на указанном участке и при необходимости внесут корректировки в их режим работы», - пообещали в мэрии.