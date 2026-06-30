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НовостиПроисшествия30 июня 2026 6:16

Как ущемили газовую компанию. Рязанец устроил в доме прачечную и украл газ через прямое подключение

Рязанец устроил в доме прачечную и украл газ через прямое подключение
Источник:kp.ru
Рязанец незаконно подключился к газовой трубе и организовал прачечную.

Рязанец незаконно подключился к газовой трубе и организовал прачечную.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани приостановили подачу газа абоненту, который устроил в своем доме коммерческую прачечную и незаконно потреблял топливо. О происшествии сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

По данным компании, рязанец демонтировал газовое оборудование - котел, плиту и счетчик - и напрямую подключился к системе газоснабжения. Через самодельную разводку он питал гладильные паровые катки и оказывал платные услуги по стирке и глажке. Ущерб от его действий превысил 165 тысяч рублей.

Материалы дела газовщики передали в полицию.