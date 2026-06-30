Июль начнется с масштабного отключения горячей воды в Рязани.

С 1 по 13 июля в Рязани останутся без горячей воды 43 жилых дома. Такая информация содержится в графике МУП «РМПТС», которое продолжает ремонтно-профилактические работы в городе.
Также ГВС будет отсутствовать в детсадах №1, 2, 17, 70, 91, 96, школах №1, 14, 15, женской консультации №1, больнице №9, других учреждениях и административных зданиях.
Кроме того, со 2 по 15 июля отключение произойдет в детсадах №21, 27, а с 3 по 16-е — в детсаду №40. В сумме с жилым фондом в список входят более 70 объектов.
Адреса жилых домов, где планируется отключить горячую воду с 1 по 13 июля:
- Введенская ул., 67, 94;
- Войкова пер., 1;
- Горького ул., 27, 32, 37, 37 к.1, 45;
- Есенина ул., 72/2;
- Зафабричная ул., 2 к.1, 4, 5, 6, 7, 8;
- Ленина ул., 5 А, 13 А, 19 А;
- Маяковского ул., 36;
- Новая ул., 102;
- Птицеводов ул., 2, 3, 5, 12;
- Радищева ул., 10, 12;
- Свободы ул., 69, 73, 75, 81;
- Театральная пл., 5;
- Урицкого ул., 2 А, 22;
- Фирсова ул., 2;
- Фрунзе ул., 18, 25, 32;
- Циолковского ул., 1/7, 3, 5 к.1;
- Электрозаводская ул., 54 В, 79, 81.
РМПТС отмечает, что может изменить сроки проведения работ по согласованию с администрацией города.