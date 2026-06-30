Июль начнется с масштабного отключения горячей воды в Рязани.

С 1 по 13 июля в Рязани останутся без горячей воды 43 жилых дома. Такая информация содержится в графике МУП «РМПТС», которое продолжает ремонтно-профилактические работы в городе.

Также ГВС будет отсутствовать в детсадах №1, 2, 17, 70, 91, 96, школах №1, 14, 15, женской консультации №1, больнице №9, других учреждениях и административных зданиях.

Кроме того, со 2 по 15 июля отключение произойдет в детсадах №21, 27, а с 3 по 16-е — в детсаду №40. В сумме с жилым фондом в список входят более 70 объектов.

Адреса жилых домов, где планируется отключить горячую воду с 1 по 13 июля:

- Введенская ул., 67, 94;

- Войкова пер., 1;

- Горького ул., 27, 32, 37, 37 к.1, 45;

- Есенина ул., 72/2;

- Зафабричная ул., 2 к.1, 4, 5, 6, 7, 8;

- Ленина ул., 5 А, 13 А, 19 А;

- Маяковского ул., 36;

- Новая ул., 102;

- Птицеводов ул., 2, 3, 5, 12;

- Радищева ул., 10, 12;

- Свободы ул., 69, 73, 75, 81;

- Театральная пл., 5;

- Урицкого ул., 2 А, 22;

- Фирсова ул., 2;

- Фрунзе ул., 18, 25, 32;

- Циолковского ул., 1/7, 3, 5 к.1;

- Электрозаводская ул., 54 В, 79, 81.

РМПТС отмечает, что может изменить сроки проведения работ по согласованию с администрацией города.