Врачи рязанской ОКБ спасли 75-летнюю пациентку с запущенной грыжей

В стенах отделения женщина отметила 75-летний юбилей. Фото: Минздрав Рязанской области

Врачи гнойной хирургии ОКБ спасли 75-летнюю пациентку с запущенной грыжей, сообщает минздрав Рязанской области.

Женщина на протяжении долгого времени игнорировала боли в животе и не обращалась за медицинской помощью. Когда состояние ухудшилось, дети вызвали скорую.

Медики срочно доставили пенсионерку в ОКБ, где после сбора анамнеза выяснилось, что ущемлена пупочная грыжа, которая привела к обширному гнойному воспалению. Состояние пациентки было критическим, жизнь шла на часы.

Из-за длительного ущемления грыжи часть тонкого и толстого кишечника омертвела. Женщину срочно прооперировали. Заведующий отделением гнойной хирургии, кандидат медицинских наук Игорь Кондрусь удалил нежизнеспособные участки, сформировал две стомы и выполнил пластику грыжи местными тканями.

Несмотря на тяжелое состояние пациентки, организм справился. Еще две недели она провела под наблюдением врачей, после чего была выписана домой.

Спустя три месяца пациентку планово госпитализировали, чтобы запустить в работу тонкий кишечник. Еще через три месяца женщине разделили множественные спайки в животе и убрали последнюю стому толстой кишки. Уже на третьи сутки после операции кишечник стал самостоятельно функционировать.

Сообщается, что в стенах отделения пациентка отметила 75-летний юбилей.