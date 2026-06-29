Суд уменьшил штраф, но лишил свободы. Пересмотра приговора чиновникам за неудачную аферу добилась прокуратура

Алексей Полукаров. Фото: издательство "Пресса", ryazpressa.ru

Рязанский областной суд после возвращения дела на новое рассмотрение из Второго кассационного суда пересмотрел приговор бывшему главе администрации города Рыбное Алексею Полукарову. Вместе с ним по уголовному делу проходил экс-заместитель Сергей Симаков.

Чиновники хотели построить в Рыбном торговые павильоны, оформить их на своих доверенных лиц и сдавать в аренду. Полукаров пытался дать взятку прокурору имуществом на сумму более 1 млн рублей, но тот отказался. Предприниматель, от которого фигуранты хотели получить 3 млн рублей в обмен на передачу в аренду с правом выкупа земельного участка, тоже впоследствии отказался от сделки.

Хоть затея Полукарова и Симакова провалилась, первого признали виновным в приготовлении к получению взятки, второго — в посредничестве, и обоих - в приготовлении к даче взятки. Изначально Октябрьский районный суд Рязани назначил штрафы 4 млн и 6 млн рублей соответственно, затем апелляционная инстанция увеличила штрафы до 7 млн и 9 млн рублей.

Однако прокуратура настояла на реальных сроках и добилась, что при новом рассмотрении облсуд приговорил Полукарова к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 3,5 млн рублей, Симакова — к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 4 млн рублей.