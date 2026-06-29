Бензин на заправках в Рязани: что происходит, какая ситуация на сегодня. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, в Рязани и области продолжаются перебои с бензином на заправках. Сообщения рязанцы оставляют на страницах губернатора Павла Малкова в социальных сетях. Минэкономразвития региона заверило, что понимает беспокойство жителей Рязанской области и объясняет, что происходит с бензином в Рязани:

«Понимаем ваше беспокойство. В настоящее время фиксируем значительное увеличение среднесуточного спроса на бензин. По данным мониторинга, на отдельных АЗС временно могут действовать локальные ограничения на его продажу».

Чиновники заявили, что ведущие топливные компании работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно обеспечить поставки и удовлетворить потребности населения.

«Ситуацию держим на постоянном контроле, принимаем возможные меры для ее стабилизации», - заверили в ведомстве.

Ранее власти дежурно сообщали, что все дело в «искусственном ажиотаже».