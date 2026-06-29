Мотоцикл с двумя подростками попал в ДТП в Рязанской области

Авария с подростками произошла в Сараевском районе. Фото: УМВД России по Рязанской области

В Сараевском районе Рязанской области мотоцикл «KEWS» с двумя подростками попал в ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 27 июня, примерно в 22:50, на 44-м километре дороги «Сапожок-Сараи-Борец-Шацк». 35-летняя жительница рабочего поселка Сараи, управляя автомобилем ВАЗ-213100, столкнулась с мотоциклом, за рулем которого находился 17-летний житель района. Отмечается, что подросток не имел водительского удостоверения и был с признаками алкогольного опьянения.

В результате происшествия водитель и его 14-летний пассажир с травмами обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.

Всего за прошедшие пятницу и выходные произошло 13 ДТП, в которых пострадали 14 человек.