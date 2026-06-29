Нашли нарушений на 1,2 млрд, а вернули в бюджет 8 млн: подведены итоги работы муниципальных контрольных органов Рязанской области в 2025 году

В бухучете и отчетности нашли нарушений почти на миллиард рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Контрольно-счетные органы муниципальных образований Рязанской области за 2025 год обнаружили 3781 нарушение на общую сумму 1,216 млрд рублей. Наиболее системной проблемой стало ведение бухучета и финансовой отчетности – здесь зафиксировано 1864 нарушения на 918,4 млн рублей.

Выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств (9,1 млн руб.) и неэффективного расходования (21,7 млн руб.). Также обнаружены нарушения при формировании бюджета (121,7 млн руб.), управлении муниципальной собственностью (78,8 млн руб.) и закупках (47,7 млн руб.).

Всего за год устранено нарушений на 191,4 млн рублей, в бюджет удалось вернуть 8,1 млн рублей.

По итогам проверок в правоохранительные органы передано 11 материалов, по одному из которых возбуждено уголовное дело. К административной ответственности привлечены 4 человека.