«Вы должны задекларировать сбережения». Огромной суммы в 16 млн рублей лишилась пенсионерка из-за мошенников

Лжесиловик заставил пенсионерку из Рязани распрощаться с 16,5 млн рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

85-летняя женщина из Рязани лишилась 16,5 млн рублей, будучи обманутой мошенниками. Ей позвонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил о необходимости задекларировать свои сбережения.

Для совершения мнимых финансовых операций к рязанке направили «помощника». Тот должен был забрать деньги, а затем якобы вернуть их. Близких, кто мог бы открыть жертве обмана глаза на происходящее, у женщины не оказалось. Поэтому аферисты принялись и дальше выкачивать из нее деньги под разными предлогами.

«Несколько раз к дому пенсионерки приезжали курьеры. Суммарно они увезли и не вернули 16 миллионов 495 тысяч рублей», - сообщает региональное УМВД.

По подозрению в пособничестве мошенникам задержан 21-летний житель Москвы — он приезжал к дому потерпевшей. Как выяснилось, он также выполнял роль курьера при обмане другой рязанки в возрасте 80 лет и пожилой москвички. В отношении него расследуется уголовное дело.