В Рязани работает офис ВТБ «Мещёрский».

На ул. Дзержинского, д.60\2 работает офис ВТБ, открытий после реконструкции. Отделение расположено в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся бизнес-центры, образовательные учреждения, центры дополнительного образования, государственные учреждения, подразделения силовых структур, ледовая арена «Айсберг». Сюда легко добраться: в шаговой доступности остановка общественного транспорта, есть парковочные места. Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00.

Небольшое, но стильное и уютное пространство офиса (71 м2) организовано в соответствии с самыми современными форматами обслуживания. Прием посетителей ведется в комфортных зонах с мягкими диванами и креслами, все операции проводятся на ноутбуках. Для решения конфиденциальных вопросов предусмотрены переговорные. Зона самообслуживания с ресайклинговыми банкоматами, поддерживающими операции по QR-коду, открыта круглосуточно.

В отделении представлен полный перечень финансовых услуг для физлиц. Посетители могут получить подробную финансовую консультацию, оформить кредит, депозит, банковскую карту или подобрать программу страхования. Большинство операций переведено в цифровой формат, при этом сотрудники всегда помогут в решении любых финансовых вопросов.

Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова отметила:

«Наше отделение на улице Дзержинского — по-домашнему уютное, располагающее к доверительной личной консультации со специалистами. Здесь можно получить все продукты и услуги банка, как в цифровом, так и офлайн-формате».

Сегодня розничная сеть ВТБ в регионе насчитывает 13 офисов и 18 точек присутствия банка (окон В) в отделениях Почты России. Помимо развития офлайн-инфраструктуры, ВТБ активно масштабирует выездной канал: в Рязанской области курьерская доставка банковских продуктов уже доступна для 80% жителей. К концу года банк планирует нарастить охват до 90%.