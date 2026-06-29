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НовостиОбщество29 июня 2026 8:05

Чиновники и полицейские вошли в антирейтинг главных карьерных кошмаров рязанских родителей

Родители Рязани назвали нежелательные профессии для своих детей
Источник:kp.ru
Многие рязанские родители не хотели бы, чтобы их дети стали дворниками, разнорабочими, чиновниками или полицейскими.

Многие рязанские родители не хотели бы, чтобы их дети стали дворниками, разнорабочими, чиновниками или полицейскими.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Родители Рязани назвали профессии, которые категорически не желают для своих детей. Согласно опросу сервиса SuperJob, возглавляет антирейтинг профессия дворника – ее опасаются 10% респондентов. Второе место заняли рабочие специальности (8%), а замкнули тройку чиновники и полицейские (по 6%).

В числе нежелательных также оказались уборщики, продавцы, учителя и воспитатели (по 4%), военные (4%). Реже упоминались блогеры, медики, бухгалтеры, водители и менеджеры (по 3%). Лишь 14% опрошенных заявили, что готовы принять любой выбор ребенка.

Интересно, что страхи отцов и матерей разнятся. Мужчины чаще тревожатся о карьере чиновника, полицейского или водителя. Женщины же сильнее беспокоятся, что дети станут разнорабочими, уборщиками, продавцами или бухгалтерами.