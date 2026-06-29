Чиновники и полицейские вошли в антирейтинг главных карьерных кошмаров рязанских родителей

Многие рязанские родители не хотели бы, чтобы их дети стали дворниками, разнорабочими, чиновниками или полицейскими. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Родители Рязани назвали профессии, которые категорически не желают для своих детей. Согласно опросу сервиса SuperJob, возглавляет антирейтинг профессия дворника – ее опасаются 10% респондентов. Второе место заняли рабочие специальности (8%), а замкнули тройку чиновники и полицейские (по 6%).

В числе нежелательных также оказались уборщики, продавцы, учителя и воспитатели (по 4%), военные (4%). Реже упоминались блогеры, медики, бухгалтеры, водители и менеджеры (по 3%). Лишь 14% опрошенных заявили, что готовы принять любой выбор ребенка.

Интересно, что страхи отцов и матерей разнятся. Мужчины чаще тревожатся о карьере чиновника, полицейского или водителя. Женщины же сильнее беспокоятся, что дети станут разнорабочими, уборщиками, продавцами или бухгалтерами.