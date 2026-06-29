На Московском шоссе в Рязани заменят 300 метров канализационного коллектора

Продолжаются аварийные работы на коллекторе. Фото: МП Водоканал города Рязани.

МП «Водоканал города Рязани» сообщил о завершении аварийных работ на первом участке канализационного коллектора на Московское шоссе. Специалисты проложили 110 метров новой трубы, полностью восстановив водоотведение в домах на улицах Белякова, Народном бульваре, Московском шоссе и прилегающих территориях.

Начат следующий этап работ – замена участка коллектора длиной свыше 300 метров в районе домов №39, №41 корп. 1 и №45 корп. 2. Коммунальщики заверили, что текущие ремонтные работы никак не влияют на подачу воды и отведение стоков в близлежащих домах.

Уже уложено 108 метров новой канализационной трубы. Работы ведутся методом щитовой проходки на глубине около 5 метров, что позволяет избежать масштабного разрытия грунта. Для обеспечения доступа к детскому саду обустроена временная дорога из плит.