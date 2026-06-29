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НовостиОбщество29 июня 2026 6:16

Суд восстановил рязанку на работе после сокращения и взыскал компенсацию

Работодатель должен будет заплатить почти 190 тыс. рублей
Источник:kp.ru
Суд восстановил рязанку на работе после сокращения и взыскал компенсацию.

Суд восстановил рязанку на работе после сокращения и взыскал компенсацию.

По иску рязанки областной суд обязал работодателя восстановить ее в должности и выплатить компенсацию — 169 тыс. за вынужденный прогул и 20 тыс. за моральный вред. Таков итог рассмотрения апелляции на решение Советского районного суда.

Женщину уволили 27 апреля в связи с сокращением штата работников. Она же полагала, что причиной увольнения фактически послужили неприязненные отношения с главным бухгалтером. Последняя еще в августе 2024 настаивала на увольнении истицы по собственному желанию. По этому поводу рязанка составляла докладную записку руководителю и жаловалась в трудовую инспекцию.

Когда работодатель, анонсировав сокращение штата, сформировал комиссию для оценки производительности труда и обладающие лучшими коммуникативными навыками, истица оказалась внизу рейтинга. Однако суд посчитал, что объективных подтверждений выводам комиссии ответчик не предоставил.