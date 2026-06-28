Данные о динамике цен на бензин в Рязанской области озвучил Росстат. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Росстат представил данные о потребительских ценах на автомобильный бензин. Пока представлены данные только с 16 по 22 июня. Однако даже без учета ситуации последних дней фиксируется существенное подорожание.

По результатам мониторинга 1800 АЗС в 280 городах Росстат сообщил, что рост средних цен за указанный период в России составил около 3%. При этом в Рязанской области динамика отличается в большую сторону:

- АИ-92, было 64,36 руб./л, стало 68,70 руб./л (+6,74%);

- АИ-95, было 68,97 руб./л, 72,76 руб./л (+5,5%);

- ДТ, было 75,81 руб./л, стало 78,96 руб./л (+4,16%).