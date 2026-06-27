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НовостиПроисшествия27 июня 2026 13:20

Рязанец остался без 330 тысяч рублей и автомобиля после общения с аферистом. Так сильно хотел приумножить капитал

Рязанец остался без 330 тысяч рублей и автомобиля после общения с аферистом
Источник:kp.ru
Рязанец отдал 330 тыс. рублей лжеброкерам, поверив в объявление о заработке.

Рязанец отдал 330 тыс. рублей лжеброкерам, поверив в объявление о заработке.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Рязанец потерял 330 тысяч рублей, поверив в объявление о заработке на инвестициях, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, 62-летний мужчина нашел предложение в интернете, связался с «консультантом» и получил инструкцию: переводить деньги на чужой счет и ждать дивидендов. Следуя указаниям, он отправил неизвестному почти 330 тысяч рублей. Большую часть суммы он выручил от продажи старой машины.

Дивидендов рязанец так и не дождался - «консультант» перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Полиция устанавливает всех причастных к преступлению.