Старые приборы на постах наблюдения за воздухом в Рязани заменили на новые

В Рязани обновили оборудование для мониторинга воздуха Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани завершили замену измерительного оборудования на стационарных постах мониторинга воздуха, сообщает минприроды Рязанской области. Работы прошли с 22 по 25 июня.

Старые приборы ведомство отправило на поверку. На их место смонтировали новое, которое полностью соответствует требованиям аккредитации лабораторий.

Чиновники заверили, что мониторинг воздуха в Рязани не прерывался ни на час. Круглосуточные наблюдения продолжались благодаря дублирующему оборудованию, которое приобрели еще в 2023 году. Оно позволяет менять и поверять приборы без остановки работы постов.