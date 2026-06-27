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НовостиОбщество27 июня 2026 10:00

Старые приборы на постах наблюдения за воздухом в Рязани заменили на новые

Минприроды обновило оборудование
Источник:kp.ru
В Рязани обновили оборудование для мониторинга воздуха

В Рязани обновили оборудование для мониторинга воздуха

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани завершили замену измерительного оборудования на стационарных постах мониторинга воздуха, сообщает минприроды Рязанской области. Работы прошли с 22 по 25 июня.

Старые приборы ведомство отправило на поверку. На их место смонтировали новое, которое полностью соответствует требованиям аккредитации лабораторий.

Чиновники заверили, что мониторинг воздуха в Рязани не прерывался ни на час. Круглосуточные наблюдения продолжались благодаря дублирующему оборудованию, которое приобрели еще в 2023 году. Оно позволяет менять и поверять приборы без остановки работы постов.