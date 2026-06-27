В жимолости из Рязанской области нашли запрещенный химикат

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В Рязанской области в образцах жимолости обнаружили действующее вещество системного фунгицида - флудиоксонил, сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской области. Его применение на этой культуре не допускается.
Специалисты отобрали пробы ягод земляники и жимолости во время выездного обследования одного из сельхозпроизводителей. Образцы направили в Тульскую испытательную лабораторию. Протоколы испытаний поступили в управление 24 июня 2026 года.
Флудиоксонил нашли только в жимолости.
По факту нарушения управление Россельхознадзора примет меры.