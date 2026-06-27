Рязанец Юрий Лоншаков с позывным «Борман» погиб от БПЛА в зоне СВО

Юрий Лоншаков, 34-летний рядовой, погиб на специальной военной операции.

В Сараевском округе Рязанской области простились с рядовым Юрием Лоншаковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Скорбную весть сообщил глава администрации округа Валерий Дмитриев.

Юрий родился в 1990 году в Старожилове. Очень рано потерял маму, и сестра оформила опекунство. В Сараях прошли его школьные и юношеские годы. После окончания 11 классов Юрий Лоншаков учился в местном колледже, стал сварщиком и водителем.

С августа 2023 года служил оператором взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка. Его позывной - «Борман».

Погиб воин от удара беспилотника во время боевого задания.

«Он до последнего оставался верен воинской присяге и боевым товарищам», - говорится в некрологе.