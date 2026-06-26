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НовостиОбщество26 июня 2026 15:19

Рязанский боец, более полугода числившийся пропавшим без вести, вернулся домой из украинского плена в результате обмена

В результате обмена из украинского плена домой вернулся рязанец
Источник:kp.ru
С октября 2025 года боец числился пропавшим без вести. Фото: Минобороны России.

С октября 2025 года боец числился пропавшим без вести. Фото: Минобороны России.

26 июня в рамках обмена военнопленными по формуле «160 на 160» на Родину вернулся рязанский военнослужащий. Об этом сообщила региональный уполномоченный по правам человека Наталья Епихина.

С октября 2025 года боец числился пропавшим без вести. Позже родственникам позвонила супруга одного из пленных военных и сообщила, что наш земляк находится вместе с ее мужем. Сегодня солдат уже связался с мамой и заверил, что с ним все хорошо.

«Возвращение каждого бойца – это большая победа и огромное счастье для родных, которые все это время ждали и верили», – подчеркнула омбудсмен.