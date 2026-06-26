В рязанской ОКБ провели вторую операцию по пересадке почки тамбовчанину.

В рязанской ОКБ провели вторую операцию по пересадке почки мужчине из Тамбовской области. Как сообщил минздрав региона, проблемы со здоровьем у пациента начались пять лет назад после перенесенной двусторонней пневмонии.

Когда врачи заподозрили у мужчины проблему с почками – провели ряд анализов. Так удалось увидеть полную клиническую картину: пневмония спровоцировала хронический гломерулонефрит, после чего у пациента началась почечная недостаточность. С 2022 года мужчина находился на диализе в Тамбовской области.

«Хронический гломерулонефрит — это иммуновоспалительное заболевание, которое поражает почечные клубочки. Однажды развившись, патологический процесс прогрессирует с разной скоростью и, в конечном итоге, приводит к склерозу почки и её функциональной недостаточности. Патология особенно быстро развивается, если ее не лечить», — пояснил Дмитрий Карпов, врач-уролог отделения урологии и трансплантации органов, главный внештатный специалист-трансплантолог министерства здравоохранения Рязанской области.

В 2025 году мужчина узнал, что может получить помощь в нашем регионе. В начале 2026 года тамбовчанин встал в лист ожидания донорского органа в рязанской ОКБ. И уже в начале июня подходящий орган нашелся. Мужчина приехал в Рязань, и врачи ОКБ пересадили ему почку.

Пациенту подобрали иммуносупрессионные препараты. Такая терапия поможет жить с пересаженным органом. Мужчину выписали из рязанской ОКБ под контроль врачей Тамбовской области.