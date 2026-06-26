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НовостиОбщество26 июня 2026 13:44

Mercedes в «заложниках»: чтобы рязанка погасила долги по 113 штрафам, пришлось накладывать арест на ее автомобиль

Рязанка заплатила 280 тысяч рублей после ареста ее Mercedes за 113 штрафов
Источник:kp.ru
Риск распрощаться с любимой машиной отрезвил нарушительницу, и она погасила долги за один день

Риск распрощаться с любимой машиной отрезвил нарушительницу, и она погасила долги за один день

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани судебные приставы принудительно взыскали с владелицы иномарки задолженность по административным штрафам. В отношении автоледи было возбуждено сводное исполнительное производство на сумму 137 тыс. рублей за 113 нарушений ПДД. Должница игнорировала обязательства, поэтому приставы в ходе рейда наложили арест на ее автомобиль Mercedes.

После изъятия машины женщина оперативно явилась в отделение, где получила квитанцию на оплату основного долга и исполнительского сбора. Общая сумма составила 280 250 рублей. Нарушительница ПДД перечислила деньги в тот же день, арест с машины снят, производство окончено.