Трех мировых судей назначили в Рязанской области

Трех мировых судей назначили в Рязанской области, сообщает облсуд со ссылкой на постановление Рязанской областной Думы от 24 июня.

Согласно документу, в Сасовском районном суде на участок №25 мировым судьей стала 46-летняя Наталья Сухих. Ей доверили полномочия на три года. За ее плечами - около 24 лет юридического стажа.

В Скопинском районном суде (участок №42) судьей без ограничения полномочий назначен 40-летний Дмитрий Кучмасов. Его юридический стаж более 13 лет, из них почти три года он в судейском кресле.

В Шацком районном суде на участок №70 заступила 63-летняя Вера Бакланова. Тоже бессрочно. Ее юридический стаж - 30 лет, из которых 18 лет она носила мантию.