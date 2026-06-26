Сотрудник банка в Рязани оформил фиктивный перевод на имя бывшего клиента

В Рязани банковский работник подозревается в неправомерном доступе к данным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани возбудили уголовное дело против 21-летнего сотрудника кредитной организации, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Его подозревают в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения.

По версии следствия, в феврале 2025 года молодой человек получил персональные данные бывшего клиента банка, скопировал их и оформил фиктивное платежное поручение на его имя.

Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.