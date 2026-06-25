Древние нательные крестик и иконка обнаружены на Старой Рязани. Фото: Старорязанская археологическая экспедиция РАН, vk.com/oldryazanexped

Старорязанская археологическая экспедиция РАН начала делиться фотографиями находок текущего сезона. 15 июня ее участники разметили новый раскоп «7В», 21 июня завершили первую зачистку от дерна.

Еще до начала исследования культурного слоя, 20-го числа, из дерна извлечен крестик — как предполагают представители СТРАЭ, домонгольского периода.

24 июня пришла новость о еще одной находке. Судя по изображению, это нательная иконка (иконка-привеска), предположительно, с образом Богоматери.

В дальнейшем находки будут исследованы и должным образом описаны.